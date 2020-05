‘Merkel wil heropening grenzen in twee fasen’

Bondskanselier Angela Merkel wil de grenzen nog niet helemaal opengooien, maar stelt voor dat in twee fasen te gaan doen. Ze staat onder enorme druk, vooral uit haar eigen partij, om de economische schade die het coronavirus aanricht, te beperken met open grenzen. Afgelopen weekend drongen christendemocratische premiers van deelstaten er op aan maandag al in te grijpen, maar de minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer sprak toen over 15 mei.

Seehofer heeft de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met buurlanden en heeft beloofd voor 15 mei met een besluit over het beleid aan de grenzen te komen, melden Duitse media. Het kabinet bespreekt de kwestie woensdag in Berlijn.

Merkel zou in overleg met haar fractie in de Bondsdag hebben gezegd dat ze bijvoorbeeld net als Frankrijk nog even wil wachten. Ze wil eerst de maatregelen versoepelen om buitenlanders te weren en dan mogelijk half juni de ‘coronacontroles’ opheffen. Frankrijk heeft bepaald dat het huidige beleid aan de grenzen zeker tot half juni van kracht blijft.

Duitsland heeft negen buurlanden. Buitenlanders die naar het land land komen, moeten daar een dringende reden voor hebben. Anders worden ze bij grenscontroles teruggestuurd. Mede om economische redenen wordt die beperking echter feitelijk weinig toegepast op de grenzen met Nederland en België.