Merkel wil geen grensmaatregelen vanwege corona meer op 15 juni

Bondskanselier Angela Merkel streeft ernaar dat alle grenscontroles die tegen de verspreiding van het coronavirus zijn ingevoerd in de Schengenzone 15 juni zijn afgeschaft. Ze zei dit in het parlement, waar ze haar beleid heeft verdedigt. Wel moet iedereen volgens haar „moedig en waakzaam” blijven zolang er geen geneesmiddel tegen het uit China afkomstige virus beschikbaar is. De regering moet een balans vinden tussen de volksgezondheid en de taak de economie weer op gang te helpen.

Ze voorziet op dit moment geen extra belastingen voor de Duitsers als gevolg van de coronacrisis. Die heeft wereldwijd de economie lamgelegd. De Duitse economie krimpt dit jaar naar schatting 6 procent. Dat is meer dan in de financiële crisis van tien jaar terug.

Merkel wil gezien de economische crisis de doelstellingen van het Europese klimaatbeleid opnieuw bekijken. Ze vreest dat de coronacrisis voor grote lasten gaat zorgen. Over de bestaande afspraken over welk land wat doet voor de totale overstap van de EU op duurzame energie, moet opnieuw gesproken worden.

Merkel zei dat het land het virus relatief snel onder controle heeft gebracht. Ze waarschuwde dat het niet zo mag zijn dat de coronamaatregelen straks weer moeten worden ingevoerd, omdat ze nu te snel worden afgebouwd. Ze sprak na overleg met het kabinet. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer maakte toen bekend dat Duitsland de grenscontroles die zijn ingevoerd om buitenlanders te weren, worden afgebouwd en 15 juni niet meer zullen bestaan.