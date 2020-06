Merkel wil EU sterker uit de coronacrisis laten komen

Bondskanselier Angela Merkel wil Europa tijdens het Duitse EU-voorzitterschap de komende zes maanden sterker uit de coronacrisis laten komen.

Zij zegt in haar wekelijkse videoboodschap op zaterdag zich ervan bewust te zijn „dat aan het Duitse voorzitterschap van de EU grote verwachtingen zijn gekoppeld”.

Die verwachtingen reiken volgens haar ver over het bedwingen van het coronavirus heen. Zij noemt behalve de pandemie drie sleuteldossiers: de klimaataanpak, de digitalisering en de EU als gesloten geheel laten optreden in de richting van andere strategische partners als de VS, China, Rusland en Turkije.

„Het is onze opdracht om als een eerlijke makelaar aan te sturen op compromissen en oplossingen voor alle EU-landen”, aldus Merkel. Zij erkent dat het niet eenvoudig zal zijn om alle deelbelangen van de 27 leden op één lijn te krijgen. „Maar we treden deze klus met vreugde en elan tegemoet.”