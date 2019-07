Merkel weer geplaagd door trillingen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had woensdag weer last van trillingen. Die waren volgens ooggetuigen lichter dan bij twee eerdere aanvallen, maar wel weer opvallend tijdens een officiële ontvangst. Ze trilde tijdens het spelen van het Finse volkslied bij de ontvangst van de Finse president Antii Rinne. Haar vorige aanval in het openbaar was tijdens het Oekraïense volkslied, toen ze president Volodimir Zelenski in Berlijn verwelkomde.

Het is de derde aanval in beeld in drie weken tijd. Het is niet bekend waaraan de bondskanselier, die al veertien jaar regeert, lijdt. Zij en haar woordvoerders zeggen dat er niets ernstigs aan de hand is. Ze heeft niets afgezegd of uitgesteld. Een woordvoerder zei ook woensdag weer dat het goed gaat met Merkel.