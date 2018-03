Merkel voor vierde keer bondskanselier

Angela Merkel is voor de vierde keer gekozen tot bonskanselier. De 63-jarige christen-democrate kreeg in de Bondsdag 364 van de 688 uitgebrachte stemmen. Haar regering, die voor de derde keer bestaat uit een ‘grote coalitie’ van christendemocraten en sociaaldemocraten, heeft 399 zetels. Het huidige parlement telt 709 zetels.

De vorming van de nieuwe regering van CDU/CSU en SPD heeft 171 dagen geduurd. Dat is een record voor de vorming van een regering in de Bondsrepubliek. Merkel is regeringsleider sinds 2005. Ze regeerde één keer met de liberale FDP (2009-2013).