Merkel voor eerste keer naar Auschwitz

De Duitse bondskanselier Angela Merkel brengt op 6 december voor het eerst een bezoek aan het voormalige nazi-concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in Polen. Ze gaat op uitnodiging van de Stichting Auschwitz-Birkenau, die tien jaar geleden werd opgericht. Dat is de aanleiding voor het bezoek.

Merkel zal tijdens haar bezoek aan het kamp een toespraak geven en een krans leggen. De Poolse premier Mateusz Morawiecki is daarbij aanwezig. Duitsland maakte donderdag ook bekend dat het 60 miljoen euro schenkt aan de Stichting Auschwitz-Birkenau.

Het concentratiekamp staat symbool voor de Holocaust. In het kamp, dat in januari 1945 werd bevrijd, stierven naar schatting een miljoen mensen, met name joden. In totaal kwamen tijdens de oorlog circa 6 miljoen joden om.