Merkel tevreden over coalitie met SPD

Angela Merkel is tevreden over de samenwerking met de SPD in de grote Duitse coalitie. De bondskanselier maakte dinsdag de tussenbalans op over het eerste jaar van haar kabinet. „Dit jaar werk in de regering is werkelijk de moeite waard geweest. En niet zozeer voor onszelf - dat is van voorbijgaande aard - maar voor de mensen in het land. We hebben veel goeds in gang gezet”, aldus Merkel in Berlijn.

Nu de economische vooruitzichten zijn vertroebeld, gaat het volgens Merkel om de vraag: „Wat doen we met het oog op de toekomst”. De coalitie moet duidelijk maken „alles te zetten op groei, opdat ook de arbeidsmarkt niet verslechtert”.

Het regeerakkoord tussen CDU/CSU en SPD werd vorig jaar op 12 maart ondertekend. Merkels vierde kabinet werd twee dagen later beëdigd. „Het heeft, zeker de laatste maanden, veel voor elkaar gekregen, ondanks alle discussies die we hebben gehad”, zei Merkel. Als voorbeelden noemde ze onder meer de succesvolle strijd tegen langdurige werkeloosheid, de verbeteringen in de zorg en de versnelde uitvoering van infrastructuurplannen.