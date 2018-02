Merkel schuift plots Saarlandse naar voren

Bondskanselier Angela Merkel wil dat de populaire premier van Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer, naar Berlijn komt en haar CDU (Christen-Democratische Unie) meebestuurt als secretaris-generaal van de partij. Merkel heeft Kramp-Karrenbauer maandag plotseling naar voren geschoven, meldden Duitse media.

De 55-jarige Kramp-Karrenbauer, die voor het gemak door Duitse media ook als AKK wordt aangeduid, zou mogelijk in deze rol worden klaargestoomd om de 63-jarige Merkel straks op te volgen aan de top van de grootste partij van het land. De plek die Kramp-Karrenbauer zou opvullen, is vrij door het vertrek van Peter Taube (43) om gezondheidsredenen.

Merkel kwam zelf ook aan de top via de post algemeen secretaris-generaal. Dat was nadat de toenmalige topman van de CDU, partijvoorzitter Wolfgang Schäuble, begin 2000 als gevolg van een partijfinancieringsschandaal politiek op de klippen was gevaren.

Merkel werd in 2005 bondskanselier. Ze hoopt in een nieuwe coalitie binnen afzienbare tijd weer vier jaar te gaan regeren. Dat wordt is naar verwachting haar laatste regeerperiode.