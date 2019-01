Merkel roept op tot bestrijding antisemitisme

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft alle burgers opgeroepen om het antisemitisme te helpen bestrijden. Dat deed zij in de aanloop naar de Internationale Holocaustherdenkingsdag.

Merkel zei zaterdag in haar wekelijkse podcast: „Vandaag zien we een heel ander soort antisemitisme: er is Jodenhaat van onze lokale bevolking, maar ook van moslimmigranten.”

In de afgelopen jaren heeft Duitsland een toenemend aantal vaak gewelddadige aanvallen op Joden meegemaakt, waarna de regering een commissaris tegen antisemitisme benoemde. Ook financiert de regering de oprichting van een nationaal registratiebureau voor antisemitische haatdelicten.

Zondag is in Duitsland en vele andere landen de Internationale Holocaustherdenkingsdag, 75 jaar nadat het Sovjetleger het vernietigingskamp Auschwitz in bezet Polen bevrijdde.

Ongeveer zes miljoen Europese Joden werden tijdens de Holocaust vermoord.