Merkel reageert bedaard op plan Schulz

Bondskanselier Angela Merkel heeft zondag bedaard gereageerd op het „toekomstplan” van haar SPD-rivaal Martin Schulz. Deze wil meer sociale rechtvaardigheid in Duitsland, verbeteringen op de arbeidsmarkt en grotere investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en scholen. In een interview op de tv-zender ARD pakte de leidster van de CDU haar tegenstander bij de Bondsdagverkiezingen in september niet hard aan.

Merkel zei dat geld niet het probleem is bij de voorgestelde vergroting van de overheidsbestedingen. „De planning gaat langzaam. We kunnen het geld dat er is niet uitgeven”, zei ze, verwijzend naar de reserveringen die al zijn gedaan. Regeringspartij CDU/CSU pleit in haar programma voor het versneld uitvoeren van de plannen en de belangrijkste projecten voorrang te geven door de procedures te bekorten. Die lopen over te veel schijven. Merkel is, als ze wordt herkozen, bereid ten minste een derde van de extra inkomsten voor het rijk te investeren. „Het kan ook meer zijn”.

In eigen kring houdt de bondskanselier vast aan haar vluchtelingenbeleid, ook een belangrijk punt voor de SPD. Ze wijst een bovengrens voor het aantal vluchtelingen, zoals de Beierse zusterorganisatie CSU wil, af. „Mijn houding daarin is duidelijk: ik accepteer het niet.” Ze vindt zo’n regeling niet nodig omdat met sturing en aanpak van de redenen waarom mensen op de vlucht slaan de toestroom kan worden beperkt.

Merkel sprak zich ook uit voor het stoppen met de bruinkoolwinning in Duitsland om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Ze wil snel met de betrokken regio’s gaan praten over vervangende werkgelegenheid.