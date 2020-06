Merkel prijst Duitse corona-app nogmaals aan

Bondskanselier Angela Merkel heeft alle Duitsers nogmaals opgeroepen de corona-app te downloaden. De app is „een belangrijk hulpmiddel als het erom gaat infectieketens te herkennen en te onderbreken”, zei ze in een videoboodschap zaterdag. „Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het nut.” Volgens het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, is de app sinds dinsdag al 10,6 miljoen keer gedownload op smartphones.

Merkel wilde vooral benadrukken dat het met de bescherming van de persoonsgegevens in de app wel goed zit. Data kunnen worden versleuteld, gaan niet over plaatsen waar gebruikers precies zijn geweest en worden niet centraal opgeslagen. Gebruik van de app is volkomen vrijwillig, aldus de bondskanselier. „Er is geen beloning voor het gebruik ervan en ook geen nadeel als iemand beslist hem niet te gebruiken.”

Met de app kunnen mensen nagaan of ze gedurende langere tijd binnen een straal van 2 meter zijn geweest met een besmet persoon. Als een gebruiker positief wordt getest op corona en dat aangeeft in de app, krijgen anderen die binnen een straal van 2 meter zijn geweest met de besmette persoon een bericht. Men kan zich dan op kosten van de verzekering laten testen op corona.

Merkel benadrukte tegelijkertijd dat de app geen wondermiddel is. „Het belangrijkste blijft nieuwe infecties te voorkomen.” Ze riep mensen op afstand te bewaren, handen te wassen en mondkapjes te dragen.