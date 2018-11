Merkel pleit voor EU-leger en veiligheidsraad

De EU moet gaan werken aan een echt Europees leger, met een eigen beleid voor de ontwikkeling en export van wapens. Dat Europese leger kan binnen de NAVO toegevoegde waarde bieden en is een boodschap aan de wereld dat Europese landen nooit meer oorlog met elkaar zullen voeren.

Ook moet de EU een eigen veiligheidsraad oprichten, om sneller en met één stem beslissingen te kunnen nemen op het gebied van buitenlandbeleid.

Dat zei bondskanselier Angela Merkel in een vurige toespraak in het Europees Parlement, die met zowel uitzinnig applaus als heftig boegeroep door de Europarlementariërs werd ontvangen. Het was voor het eerst dat Merkel zich zo uitgesproken achter het pleidooi voor een Europees leger van de Franse president Emmanuel Macron schaarde. Ze benadrukte dat ze het NAVO-bondgenootschap niet ter discussie stelt.

Merkel was de twaalfde regeringsleider die in de aanloop naar de Europese verkiezingen van mei volgend jaar in het EU-parlement haar visie op de EU gaf. Ze zei „met vreugde en dankbaarheid voor het grootste democratische parlement in de wereld te staan”, dat is gebouwd „op solidariteit en tolerantie.”

De bondskanselier wees erop dat Europese solidariteit onder meer „verantwoordelijkheid nemen voor anderen” inhoudt. „De rechtsstaat niet respecteren gaat niet alleen ten koste van eigen land maar van heel de unie” en „nieuwe schulden maken zet de stabiliteit van de hele EU op het spel”. Ze noemde geen namen maar doelde op Polen, Hongarije en Italië.

Ook riep ze op bepaalde nationale bevoegdheden te laten varen, zoals voor de bewaking van de buitengrenzen door EU-agentschap Frontex.