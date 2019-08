Merkel: oplossing Ierse backstop mogelijk

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gelooft dat een oplossing voor het probleem van de Ierse grens nog voor de geplande terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU eind oktober mogelijk is. De zogenoemde backstop was alleen bedoeld als overgangsregeling voor de nog niet definitief opgeloste kwestie-Ierland, zei Merkel woensdag in Berlijn tijdens een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson.

Tot nu toe is ervan uitgegaan dat in de komende twee jaar een definitieve oplossing zal worden gevonden. „Maar je zou die wellicht ook in de komende dertig dagen kunnen vinden. Waarom niet? Dan zijn we een stuk verder”, zei Merkel.

Johnson herhaalde: „De backstop heeft grote, grote tekortkomingen voor een soeverein, democratisch land als het VK. Die moet gewoon worden geannuleerd.” Johnson benadrukte dat het VK ook een „onderhandelde exit” uit de EU wil en geen ongeregelde brexit. „Wir schaffen das”, voegde hij eraan toe, verwijzend naar een zinsnede van Merkel over de vluchtelingencrisis.

De backstop voorziet erin dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU totdat een andere oplossing is gevonden die grenscontroles overbodig maakt. Voor Noord-Ierland zullen dan voor een deel regels van de Europese interne markt blijven gelden. De brexit-hardliners in de Tory-partij van Johnson vrezen dat het VK via de backstop permanent met de EU verbonden kan blijven. Een onafhankelijk handelsbeleid zou zo onmogelijk zijn.

Merkel heeft eerder beloofd om „praktische oplossingen” voor de Ierse grensverzekering of ‘backstop’ te bespreken, maar ze zei daarbij dat de brexitdeal van Johnsons voorganger Theresa May met de EU niet zou worden heropend.

Meer dan drie jaar nadat het Verenigd Koninkrijk had gestemd voor het verlaten van de Europese Unie, is het nog steeds onduidelijk onder welke voorwaarden, of zelfs óf de op een na grootste economie van het EU-blok de club zal verlaten waar ze in 1973 lid van werd.