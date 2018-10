Merkel: ooit de „machtigste vrouw ter wereld”

Het tijdschrift Forbes riep haar ooit uit tot machtigste vrouw ter wereld. Maar sinds de laatste Duitse verkiezingen, waar ze nog een vierde termijn als Bondskanselier uit het vuur sleepte, is haar gezag tanende. Dat werd afgelopen weekend nog eens bevestigd bij de deelstaatverkiezing van Hessen.

De christendemocratische CDU en sociaaldemocratische SPD kregen daar zware klappen te verduren. Merkels CDU kreeg 27 procent van de stemmen, de slechtste uitslag sinds 1966. De grote winnaars waren de Groenen en Alternative für Deutschland (AfD).

Angela Dorothea Merkel werd in 2005 de eerste vrouwelijke, de eerste Oost-Duitse en de jongste bondskanselier ooit van de Bondsrepubliek. Ze was een groot voorstandster van de Duitse hereniging, die in 1990 werd bezegeld. Na de eerste verkiezingen van het herenigde Duitsland kwam ze voor de christendemocratische CDU in het parlement. In 1991 kreeg ze haar eerste ministerspost.

Als bondskanselier werd ze geroemd om haar zakelijke regeerstijl. Binnen de Europese Unie speelde ze vaak een leidende rol. In de Griekse schuldencrisis nam ze nadrukkelijk het voortouw.

Bij de toestroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika koos Merkel voor een uitgesproken gastvrij beleid. In een televisie-interview zei ze dat ze wordt gedreven door „een overtuigd protestantisme dat ook in de vluchteling de naaste ziet”. Maar haar bekende uitroep „wir schaffen das” kwam haar nadien op veel kritiek te staan.