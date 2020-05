Merkel: nog 8 miljard extra nodig voor ontwikkeling coronavaccin

Berlijn (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft opgeroepen tot internationale samenwerking bij het zoeken naar geneesmiddelen en vaccins voor het indammen van coronabesmettingen. „Vandaag de dag ontbreekt naar schatting nog acht miljard euro voor de ontwikkeling van een vaccin”, zei de kanselier zaterdag in haar wekelijkse podcast.

Zij liet weten uit te kijken uit naar de virtuele donorconferentie op 4 mei, die de Europese Commissie organiseert om meer geld te mobiliseren. Ze zei dat Duitsland een „aanzienlijke financiële bijdrage” zal leveren, maar wilde niet zeggen hoeveel.

„We weten dat de pandemie overal ernstige schade veroorzaakt, ook aan ons economische, sociale en maatschappelijke leven. We moeten dus op volle snelheid en met grote concentratie werken om dit virus in te dammen en vervolgens te verslaan door een vaccin te ontwikkelen. Dit is een van de belangrijkste taken om miljoenen levens te redden”, aldus Merkel.

„Duitsland neemt deze verantwoordelijkheid op zich en daarom zullen we er ook voor zorgen dat als er eenmaal een vaccin is ontwikkeld, dit alle mensen ten goede komt, evenals de medicijnen die nodig zijn”, zei Merkel verder. Zij zei verheugd te zijn over het feit dat een grote alliantie van regeringen en particuliere stichtingen nu zal samenwerken om onder meer de ontwikkeling en productie van vaccins en geneesmiddelen mogelijk te maken.