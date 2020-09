Merkel noemt vergiftiging Navalni misdaad en eist uitleg

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel het slachtoffer geworden van een misdaad om hem het zwijgen op te leggen. Ze zei dat nadat Duits laboratoriumonderzoek het bewijs had geleverd dat Navalni vergiftigd is met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Merkel eist uitleg van Moskou.

„Er zijn nu zeer zwaarwegende vragen die alleen de Russische regering beantwoorden kan en beantwoorden moet”, aldus de bondskanselier. Merkel wil met de NAVO-partners overleggen over een reactie.

Navalni ligt in coma in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

Duitsland heeft donderdag de Russische ambassadeur op het matje geroepen in verband met de vergiftiging van Navalni.