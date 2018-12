Merkel neemt afscheid: het was een eer

Partijgenoten van de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben haar een staande ovatie gegeven van bijna tien minuten. Zij nam op de partijdag van de christendemocratische CDU in Hamburg na achttien jaar afscheid als partijleider. „Het was een groot genoegen. Het was een eer”, zei de bondskanselier.

In de zaal hielden aanwezigen borden omhoog met de tekst „bedankt leider voor achttien jaar als CDU-voorzitter”. De 1001 gedelegeerden besluiten later op de dag wie Merkel zal opvolgen als leider van de regeringspartij. De grootste kanshebbers zijn haar vertrouweling Annegret Kramp-Karrenbauer en oud-fractievoorzitter Friedrich Merz.

Merkel blijft voorlopig wel bondskanselier, maar de nieuwe CDU-leider heeft goede kaarten om haar op termijn ook in die rol op te volgen.