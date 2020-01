Merkel naar Moskou voor overleg over crisis Midden-Oosten

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaat naar Moskou voor overleg met president Vladimir Poetin. Ze gaan praten over de crisis in het Midden-Oosten, waar de spanning is opgelopen na de dood van de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Het bezoek moet plaatsvinden op zaterdag 11 januari. Ook de Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) gaat dan mee naar de Russische hoofdstad. Een Duitse regeringswoordvoerder zegt dat de leiders het ook willen hebben over de conflicten in Libië en Syrië, waar Rusland steun geeft aan het regime van president Bashar al-Assad.

Soleimani, die een van de machtigste mannen in Iran was, kwam in Irak om het leven door een Amerikaanse droneaanval. Iran heeft aangekondigd zijn dood te zullen vergelden en het Iraakse parlement riep in een resolutie op tot het vertrek van buitenlandse troepen. Trump heeft gedreigd met zware sancties tegen Irak als Bagdad besluit tot het uitwijzen van het Amerikaanse leger.

De Duitse minister Maas noemde dat dreigement van Trump „niet erg behulpzaam”. De minister stelde op de Duitse radio dat het in zijn ogen beter is dreigementen achterwege te laten en met argumenten te komen.