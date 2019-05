Merkel: met respect kennisgenomen vertrek May

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) heeft "met respect kennisgenomen van de aankondiging van ontslag van de Britse premier Theresa May". Merkel heeft altijd vol vertrouwen samengewerkt met May en zal dit voortzetten zolang ze in functie is, zei een woordvoerster van de bondsregering vrijdag in Berlijn.

Een inschatting wat het effect zou zijn van de stap voor de geplande exit uit de EU van het Verenigd Koninkrijk, wilde de woordvoerster niet geven. De regering onderhoudt een nauwe relatie met Groot-Brittannië. "Dat zal zo blijven."