Merkel luistert weer zittend naar volkslied

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die kampt met trilaanvallen, heeft voor de tweede keer zittend volksliederen aangehoord bij het bezoek van een buitenlandse leider. Ditmaal luisterde ze vanuit een stoel naar de nationale hymnes van Moldavië en Duitsland met naast haar haar gast premier Maia Sandu.

Merkel is al drie keer tijdens een ceremonie overvallen door soms heftige trillingen, terwijl ze stond. Er is geen officiële verklaring gegeven maar Merkel meldde steeds dat er niets aan de hand was.

Donderdag nam Merkel ook zittend deel aan een ceremonie om de premier van Denemarken te verwelkomen.