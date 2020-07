Merkel krijgt dirigeerstokje voor verjaardag

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een dirigeerstok cadeau gekregen voor haar verjaardag van de president van Litouwen, Gitanas Nausedsa. Die noemde de Duitse, die vrijdag 66 werd, op Twitter de „Europese dirigent”.

„Op de harmonische klanken in de Europese politiek voor een geweldige Europese symfonie”, schreef Nausedsa er bij. Onder leiding van Merkel beraden de EU-leiders zich dit weekeinde over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Duitsland is sinds 1 juli een half jaar voorzitter van de EU.