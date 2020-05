Merkel: juist in coronatijd is vrije pers van groot belang

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat persvrijheid juist in deze tijd van corona een groot goed is. De werkelijkheid bespreken vanuit verschillende standpunten leidt tot gezamenlijke oplossingen, zo betoogt Merkel in een podcast.

„Juist in de huidige tijd is goed onderbouwde informatie voor ons allen van groot belang. Het gaat vaak om zeer complexe informatie die door journalisten begrijpelijk wordt gemaakt. Dat is voor de meningsvorming in onze samenleving heel belangrijk”, zegt de bondskanselier. „Een democratie heeft openheid nodig, waarin kan worden gediscussieerd en verschillende meningen kunnen worden besproken, om zo samen tot oplossingen te komen. Dat vereist tolerantie, maar ook kritiek op de eigen mening kunnen verdragen.”

Merkel zegt dankbaar en trots te zijn dat Duitsland nu al 75 jaar, sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog, een vrije pers kent. „Maar dat belast ons ook met de plicht er elke dag voor te zorgen dat journalisten in vrijheid hun werk kunnen doen.”