Merkel: ik ben in orde

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft na haar twee trilaanvallen van afgelopen weken benadrukt dat het goed met haar gaat. „Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop deze reactie plotseling is gekomen, deze ook weer plotseling zal verdwijnen”, zei Merkel zaterdag in de marge van de G20-top in Osaka.

Of ze kon vertellen wat er precies aan de hand was en of ze een arts heeft geraadpleegd, zei de bondskanselier dat ze niets speciaals te melden heeft. „Ik ben in orde.”

Donderdag, kort voor haar vertrek naar Japan had Merkel haar tweede korte trilaanval in korte tijd tijdens een openbaar optreden in Berlijn. Tijdens de benoeming van minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) door bondspresident Frank-Walter Steinmeier, beefde ze over haar hele lichaam. De 64-jarige herstelde zich toen ze daarna een klein ommetje maakte.

Volgens een regeringsfunctionaris donderdag was de laatste aanval geen gezondheidsprobleem, maar zat het in haar hoofd. „De herinnering aan het incident van vorige week leidde tot deze situatie. Het is een psychologisch proces. Er is niets om je zorgen over te maken.”

Op 18 juni werd Merkel ook trillend gezien toen ze een ontmoeting had tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, maar later zei ze dat ze zich beter voelde na het drinken van een paar glazen water op die hete dag.