Merkel hekelt verkiezing regiopremier Thüringen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de wijze waarop de leider van deelstaat Thüringen is gekozen „onvergeeflijk” genoemd. „Het resultaat moet worden teruggedraaid”, stelde de CDU-politica tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika.

In Thüringen kon FDP-politicus Thomas Kemmerich met steun van de rechts-populistische AfD tot regiopremier worden gekozen. Het was de eerste keer dat een politicus dankzij de steun van die partij tot leider van een deelstaat is verkozen. Ook de regionale CDU-fractie steunde Kemmerich.

De linkse zittende premier Bodo Ramelow van Thüringen had het nakijken. Hij kreeg in het parlement van de deelstaat een stem minder. Dat zijn rivaal met steun van de AfD is gekozen, leidde tot emotionele reacties en demonstraties.

Merkel sprak in Zuid-Afrika over „een slechte dag voor democratie”. Binnen de gevestigde partijen wordt het als een taboe gezien om samen te werken met de AfD. Kemmerich beklemtoonde na zijn verkiezing geen afspraken te hebben gemaakt met de AfD, maar critici nemen daar geen genoegen mee.

De FDP-politicus kreeg na zijn verkiezing in het parlement termen als „charlatan” en „huichelaar” naar zijn hoofd geslingerd. Linkse partijen overwegen volgens ingewijden een motie van wantrouwen in te dienen tegen de nieuwe premier.