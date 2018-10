Merkel: geen wapens naar Saudi-Arabië

Duitsland zal geen wapens aan Saudi-Arabië leveren zolang niet is opgehelderd wat er met de verdwenen journalist Jamal Khashoggi is gebeurd. Dit heeft Bonskanselier Angela Merkel zondag gezegd op een campagnebijeenkomst van haar partij.

Merkel herhaalde haar veroordeling van de moord op de journalist, die niet meer is gezien sinds hij op 2 oktober het Saudische consulaat in Istanbul binnenging. „We zijn er verre van dat dit is opgehelderd en dat zij die verantwoordelijk zijn aansprakelijk zijn gesteld”, zei Merkel tegen journalisten. „Wat betreft wapenexporten, die kunnen in de huidige omstandigheden niet plaatsvinden.”

Saudi-Arabië is na Algerije de grootste klant van de Duitse militaire industrie. Dit jaar is voor 416 miljoen euro aan exportvergunningen uitgegeven voor wapenleveranties aan het koninkrijk.