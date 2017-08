Merkel: geen spijt van vluchtelingenbeleid

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft geen spijt van haar beslissing om in 2015 de grenzen van Duitsland open te zetten voor vluchtelingen. Dat zegt Merkel in een interview met Welt am Sonntag.

In augustus 2015 sprak Merkel de historische woorden „Wir schaffen das”. Daarna kwamen er honderdduizenden vluchtelingen naar Duitsland. Dat zorgde voor spanningen in haar partij CDU en leidde tot een groeiende populariteit van de rechtse partij AfD.

Toch zou Merkel nu weer precies hetzelfde doen, zegt zij tegen de krant. Over een maand zijn er verkiezingen in Duitsland. Waarschijnlijk wordt Merkel dan weer herkozen als bondskanselier. Ze is al sinds 2005 bondskanselier.