Merkel feliciteert Poetin met herverkiezing

Angela Merkel heeft de Russische president Vladimir Poetin schriftelijk gefeliciteerd met zijn herverkiezing. „Vandaag de dag is het van groter belang dan ooit de onderlinge dialoog voort te zetten en de goede relatie tussen onze landen en bevolking te bevorderen”, schreef de Duitse bondskanselier volgens haar voorlichter in haar brief.

„Op die basis moeten we ons best gaan doen de bilaterale en internationale uitdagingen constructief aan te gaan en solide oplossingen te vinden”, aldus Merkel. Ze wenste Poetin, die zondag met grote meerderheid een vierde ambtstermijn kreeg, succes bij het werk dat hem te wachten staat.