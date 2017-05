Merkel: Europa moet lot in eigen hand nemen

Angela Merkel heeft na de G7-top op Sicilië, die door het dwarse optreden van Donald Trump nauwelijks iets heeft opgeleverd, Europa opgeroepen zich te bezinnen op de eigen kracht. „Wij Europeanen moeten ons lot werkelijk in eigen hand nemen”, zei de Duitse bondskanselier zondag tijdens een verkiezingsbijeenkomst in München.

„De tijden dat we volledig op anderen konden rekenen zijn echt voorbij. Dat heb ik de afgelopen paar dagen wel ervaren”, aldus Merkel, zonder Trump bij naam te noemen. De Amerikaanse president las de NAVO-bondgenoten de les, weigerde het wereldwijde klimaatakkoord te steunen, bleef anders denken over het vluchtelingenbeleid en stemde slechts schoorvoetend in met een mini-compromis over protectionisme in het handelsverkeer.

We moeten ons als Europeanen realiseren dat we zelf moeten vechten voor onze toekomst. Natuurlijk in vriendschap met de Verenigde Staten, met Groot-Brittannië en als goede buren waar mogelijk ook met andere landen, zelfs Rusland’’, zei Merkel.