Merkel: EU moet één front vormen om sterker uit crisis te komen

Brussel (ANP) - De Europese Unie moet sterker uit de coronacrisis komen en is daartoe in staat als ze één lijn trekt en één front vormt. Dat zei bondskanselier Angela Merkel in het Europees Parlement waar ze de prioriteiten van haar regering toelichtte voor het EU-voorzitterschap in het komende half jaar. Als motto heeft Berlijn daarvoor Samen voor Europa’s herstel.

Brussel is Merkels eerste buitenlandse bestemming sinds de corona-uitbraak. Van 1 juli tot 1 januari beheert Duitsland de Europese vergaderagenda en zit het de ministerraden voor. De focus is daarbij volgens Merkel gericht op het economische herstel, de digitalisering en verduurzaming van de EU, migratie en asiel, de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en de betrekkingen van de EU met grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten.

Ze zei dat Duitsland hard aan de brexitonderhandelingen zal trekken om dit jaar een (handels-)verdrag te bereiken maar waarschuwde dat de EU zich erop moet voorbereiden dat er geen goede afspraken met de Britten kunnen worden gemaakt.

Volgens parlementsvoorzitter David Sassoli zijn de ogen van „miljoenen Europese burgers, die lijden onder de serieuze economische en sociale gevolgen van de coronapandemie, op ons gericht. We kunnen ze niet in de steek laten.” Volgende week komen de EU-leiders bijeen om te praten over een herstelfonds van 750 miljard euro voor de zwaarst getroffen lidstaten.

Merkel wil daarover snel een akkoord. „De EU is gestoeld op fundamentele rechten en regels, en samenhang en solidariteit tussen de lidstaten”, zei ze tegen de Europarlementariërs.