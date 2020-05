Merkel erkent dat deelstaten coronabeleid bepalen

De Duitse deelstaten nemen praktisch het coronabeleid over, maar de regering in Berlijn blijft de ontwikkeling van het nieuwe coronavirus nauwlettend volgen. Dit zei bondskanselier Angela Merkel woensdag terwijl steeds meer deelstaatregeringen het heft in handen nemen om de versoepeling van coronamaatregelen te bespoedigen.

Merkel waarschuwde dat we nog steeds aan het begin van een pandemie zitten en alles moet worden gedaan om een snelle verspreiding van het virus te voorkomen. De bondskanselier wordt er al weken van beschuldigd veel te traag te zijn met de versoepeling en daarmee de economie schaadt. Verschillende deelstaten gaan al lang hun eigen gang. Ze hebben daar in het Duitse federale systeem veel bevoegdheden voor.