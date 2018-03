Merkel en Trump roepen samen om bestand Syrië

De Amerikaanse president Trump en de Duitse bondskanselier Merkel hebben in een telefoongesprek beklemtoond dat de recente resolutie van de Veiligheidsraad over een staakt-het-vuren in Syrië onmiddellijk moet worden gerealiseerd. Ze wijzen beschuldigend naar de Syrische regering en de Russische en Iraanse bondgenoten van het regime in Damascus.

De twee westerse leiders zijn ook bezorgd over uitspraken van de Russische president Poetin donderdag over bewapening en de ontwikkeling van nieuwe wapens. Die oorlogszuchtige taal van Poetin zou een negatieve invloed hebben op de internationale inspanningen om te komen tot vermindering van het wapenarsenaal in de wereld, aldus Merkel en Trump.