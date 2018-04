Merkel en Poetin praten over inzet blauwhelmen

Bondskanselier Angela Merkel heeft met de Russische president Vladimir Poetin gesproken over de mogelijke inzet van blauwhelmen in Oost-Oekraïne. Beiden waren het er volgens de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert over eens dat het akkoord van Minsk voortvarend en volledig moet worden omgezet in daden om een eind te maken aan het conflict in het gebied.

Het Kremlin liet weten dat Merkel en Poetin hebben benadrukt dat er geen alternatief is voor het vredesplan van Minsk. Stationering van een VN-vredesmacht kan bijdragen aan de uitvoering. Daarover zal Merkel dinsdag overleg voeren met de Oekraïense staatschef Petro Porosjenko, die in Berlijn op bezoek komt. De denkbeelden van Kiev en Moskou verschillen nogal. Merkel en Poetin zijn beiden van mening dat de wapenstilstand hoe dan ook moet doorgaan, evenals de uitwisseling van gevangenen.

De ontwikkelingen in Syrië kwamen ook even aan de orde. Merkel veroordeelde het gebruik van gifgas in Douma ten zeerste.