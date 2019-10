Merkel en Poetin overlegden over Oekraïne

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag telefonisch overlegd met de Russische president Vladimir Poetin over het conflict in Oost-Oekraïne. De twee hadden het volgens Merkels woordvoerder vooral over de voorbereidingen voor nieuw topoverleg over Oekraïne.

Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland zouden elkaar weer kunnen treffen in een nieuw ‘Normandië-overleg’, in vervolg op een top in vergelijkbare samenstelling in Normandië in 2014. Wanneer deze top tussen de regeringsleiders plaats zou moeten vinden, is nog niet bekendgemaakt.

Merkel en Poetin spraken zaterdag ook nog over de situatie in Syrië en Libië en over hervatting van gastransport door Oekraïne.