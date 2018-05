Merkel en Poetin: onderzoek missie Oekraïne

Rusland en Duitsland gaan samen de mogelijkheden onderzoeken voor een vredesmissie in Oost-Oekraïne. Daar zouden militairen uit diverse landen aan moeten deelnemen. Bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin zijn met elkaar overeengekomen dat hun diplomaten hier werk van gaan maken.

Merkel zei dat de volgende stap is om een mandaat van de VN te vragen voor zo’n vredesmacht. Ze gaat overleggen met de Oekraïense president Petro Porosjenko.

Poetin ontving Merkel in zijn zomerresidentie in de badplaats Sotsji. De twee leiders spraken verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië en de „nucleaire deal” met Iran, die onlangs werd opgezegd door de Amerikaanse president Trump. Duitsland en Rusland willen de afspraken met Iran juist in stand houden.

Merkel benadrukte na het gesprek dat Duitsland weliswaar een „stevige trans-Atlantische vriendschap” met de VS heeft, maar ook een „strategische relatie” met Rusland van groot belang acht. De twee spraken ook over de voortgang van het project Nord Stream 2, de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding in de bodem van de Oostzee. Poetin zegde toe dat gas door leidingen in buurland Oekraïne zal blijven stromen nadat de nieuwe leiding is voltooid. Merkel wil daar garanties over.