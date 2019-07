Merkel en May veroordelen opmerkingen Trump

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Britse premier Theresa May hebben de als racistisch bekritiseerde aanvallen van de Amerikaanse president Donald Trump op vrouwelijke Democratische politici sterk veroordeeld. „Ik distantieer me hier volledig van en voel solidariteit met de drie aangevallen vrouwen”, zei Merkel vrijdag tijdens haar traditionele zomerpersconferentie in Berlijn.

Merkel werd om haar persoonlijke mening gevraagd, terwijl de vraagsteller sprak over verbale aanvallen op drie vrouwen, waar Trump eigenlijk vier Democratische Congresleden had geattaqueerd. In een tweet riep de Amerikaanse president verschillende vrouwelijke democraten op om terug te gaan naar hun door criminaliteit geïnfecteerde veronderstelde thuislanden en de problemen daar op te lossen in plaats van de VS goede adviezen te geven.

Theresa May noemde de taal die Trump bezigde „volstrekt onaanvaardbaar”.

De vier vrouwelijke politici zijn allemaal burgers van de VS. Drie werden geboren in de Verenigde Staten, één kwam uit Somalië, maar werd genaturaliseerd als tiener in de Verenigde Staten. Trump zelf verwierp alle aantijgingen van racisme.

Merkel zei ook dat mensen van zeer verschillende nationaliteiten hebben bijgedragen aan de kracht van de Verenigde Staten. De opmerkingen van Trump gaan volgens haar in tegen alles dat Amerika groot maakt.