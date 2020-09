'Merkel en Macron willen 400 kinderen uit Moria overnemen'

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn het eens geworden over het ophalen van in totaal 400 minderjarigen die onbegeleid vastzaten in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Mogelijk zullen ook andere EU-landen deelnemen aan de actie, meldt het Duitse persbureau DPA op basis van ingewijden.

Hoe de verdeling er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Volgens DPA zijn de onderhandelingen met andere landen nog bezig. Het persbureau meldt verder dat Griekenland hier nadrukkelijk niet om heeft gevraagd. Het land wil namelijk geen migranten belonen die vermoedelijk opzettelijk het kamp in brand hebben gezet. Athene vreest dat daardoor ook in andere vluchtelingenkampen onrust zal ontstaan.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet eerder al weten dat hij samen met behulpzame EU-landen zo snel mogelijk steun wil bieden aan Griekenland, waaronder het opnemen van asielzoekers. In Den Haag wordt donderdag gedebatteerd over hoe Nederland hulp kan bieden.

Het overvolle vluchtelingenkamp Moria met bijna 13.000 ontheemden ging woensdagochtend voor het grootste deel in vlammen op. Voor zover bekend vielen er geen gewonden.