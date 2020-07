Merkel en Macron voorzichtig optimistisch over EU-herstelfonds

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hebben maandag de hoop uitgesproken dat alsnog een deal kan worden gesloten over het EU-herstelfonds. Het marathonoverleg van EU-leiders in Brussel gaat maandag een vierde dag in nadat een nacht doorhalen niet had geleid tot een doorbraak.

Merkel zei maandag dat de afgelopen nacht wel een stap vooruit is gezet. Ze hoopt dat dat een teken is dat „vandaag een overeenkomst gesloten kan worden of in elk geval dat een overeenkomst mogelijk is”. Haar Franse collega Macron sprak ook de hoop uit dat een compromis gesloten kan worden, maar zei nog „heel voorzichtig” te willen zijn.