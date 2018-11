Merkel en Macron herdenken einde Wereldoorlog

Met een historisch gebaar hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zaterdag de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog van 100 jaar geleden herdacht.

Merkel bedankte Macron voor de uitnodiging om naar Compiègne te komen, de plaats waar in 1918 in een treincoupé de wapenstilstand werd gesloten. Het was de eerste keer sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland dat een bondskanselier met de Franse president op deze plek samen komt, zei ze zaterdagavond in Parijs. Dat was een „symbolisch gebaar”. „In die zin is deze dag niet alleen een herinnering, maar ook een aansporing.”

Macron en Merkel onthulden twee stenen herdenkingsplaten in de buurt van Compiègne, die het belang benadrukken van de Frans-Duitse verzoening ten dienste van Europa en de vrede.