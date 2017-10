Merkel en Juncker bellen over Catalonië

Bondskanselier Angela Merkel en de EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben elkaar gebeld over onder meer de crisis in Spanje. De twee bespraken de eventuele gevolgen voor Europa van een eenzijdige verklaring van onafhankelijkheid in het parlement van Catalonië, zei een zegsman van de EU zaterdag.

Indien de separatisten komende week in het parlement de onafhankelijkheid van Catalonië uitroepen, kan de reeds ernstige crisis nog veel verder escaleren. De reactie van de Spaanse regering kan heftig zijn. Artikel 155 van de grondwet biedt de centrale regering de mogelijkheid de regionale autonomie op te heffen, omdat de regio bijvoorbeeld de Spaanse wetten of belangen op een buitengewoon ernstige wijze schendt.

De politieke crisis bedreigt ook de economie van Spanje, op de vierde plek in de eurozone. De Europese ministers van Financiën zijn maandag en dinsdag in Brussel bijeen. Ze zullen het er waarschijnlijk ook over Catalonië hebben.