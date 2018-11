Merkel eindelijk in Buenos Aires aangekomen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is met ongeveer twaalf uur vertraging in Buenos Aires aangekomen. Iets voor 22.00 uur (18.00 uur plaatselijke tijd) kwam zij met een lijnvlucht van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Iberia in de Argentijnse hoofdstad aan om de G20-top bij te wonen.

Merkel liep de vertraging op na een storing van haar haar regeringsvliegtuig. Donderdagavond, kort na de start van het vliegtuig van Berlijn naar Buenos Aires, faalde het radiosysteem, waardoor het vliegtuig boven Nederland moest omdraaien om een noodlanding te maken. Dat kon niet op Schiphol omdat er met veel brandstof aan boord een langere aanvliegroute voor de landing nodig was. Het vliegtuig landde in Keulen.

Merkel reisde pas vrijdagochtend naar Argentinië, eerst met een vliegtuig van de vlucht naar Madrid, daarna met een lijnvlucht naar Buenos Aires.

Door de vertraging miste zij de opening van de top en haar afspraken met Donald Trump en Xi Jinping.