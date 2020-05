Merkel: eerste versoepeling coronamaatregelen pakte goed uit

De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen voor de bestrijding van het virus in Duitsland, hebben goed uitgepakt volgens bondskanselier Angela Merkel. Het verloop van de epidemie is gunstig ondanks de vermindering van beperkingen een week geleden. Het aantal nieuwe infecties blijft relatief laag, zei Merkel na overleg met de zestien deelstaatspremiers.

De cijfers stemmen bemoedigend, verklaarde de bondskanselier. Ze waarschuwde wel dat het land nu nog pas de eerste fase van het nieuwe coronavirus achter zich heeft. Het gaat nog lang duren voor het helemaal voorbij is.

Merkel sprak na een volgens Duitse media erg gespannen overleg waar deelstaatspremiers hebben aangedrongen op onmiddellijke versoepelingen om de economie draaiende te houden. De heropening van het land duurt volgens veel politici en mensen uit het bedrijfsleven te lang.

Merkel is met de regionale regeringsleiders overeengekomen dat de deelstaten dan maar zelf gaan versoepelen wat ze voor mogelijk houden. Wel is afgesproken dat de contactbeperkingen in beginsel tot 5 juni van kracht blijven. Uitzondering is het bezoek van mensen uit één huishouden aan een ander huishouden want dat mag nu weer wel. Merkel ging ook akkoord met het heropenen maandag van alle winkels. Het onderwijs pakt de draad weer op en in de tweede helft van mei zal er weer aan teamsport mogen worden gedaan.

Maar ook is afgesproken dat in een stad de lockdown weer wordt ingevoerd als die te maken krijgt met vijftig nieuwe besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners.