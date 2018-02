Merkel: Duitsland schuldig aan Holocaust

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in een videoboodschap gewezen op de historische schuld die Duitsland heeft aan de Holocaust. „Als Duitsers zijn wij verantwoordelijk voor wat er tijdens de Holocaust, de Shoah, in het nationaal-socialisme is gebeurd.”

Merkel reageerde daarmee op de invoering van de omstreden Holocaustwet in Polen. Door die wet is het onder meer strafbaar om de term „Poolse vernietigingskampen” te gebruiken als het gaat om concentratiekampen van de nazi's op Pools grondgebied. Israëlische politici en historici vrezen dat de wet wordt misbruikt om Polen die betrokken waren bij de Jodenvervolging vrij te pleiten.

Senaat Polen: ”Poolse kampen” mag niet

Vorige week had minister Sigmar Gabriel van Buitenlandse Zaken ook al gewezen op de historische schuld van Duitsland. „Er bestaat geen enkele twijfel over wie er voor de vernietigingskampen en de moord op miljoenen Joden verantwoordelijk waren: de Duitsers.”

Vrijdag brengt de Poolse minister-president Mateusz Morawiecki een bezoek aan Berlijn.