Merkel: dood George Floyd is verschrikkelijk

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar afschuw uitgesproken over de dood van George Floyd in de Verenigde Staten. Ze noemde het overlijden van de zwarte arrestant „iets heel, heel erg verschrikkelijks”.

Floyd stierf nadat een witte agent minutenlang met een knie op zijn nek drukte. Dat leidde tot veel onrust en soms gewelddadige protesten tegen politiegeweld en racisme. Ook in Duitsland gingen duizenden mensen de straat op.

Merkel zei in een interview met de Duitse zender ZDF dat racisme iets verschrikkelijks is. Ze merkte op dat de Amerikaanse samenleving erg gepolariseerd is en zei dat het de taak van politici is om voor verzoening te zorgen en mensen weer samen te brengen.

De bondskanselier kreeg ook de vraag of president Donald Trump medeverantwoordelijk is voor die polarisatie. „Ik denk dat zijn leiderschapsstijl omstreden is”, reageerde ze.