Merkel bezorgd over coronacijfers in Duitsland

Bondskanselier Angela Merkel is bezorgd over het toenemende aantal coronabesmettingen in Duitsland. Merkel uitte maandag haar zorgen tijdens een videoconferentie met de leiders van haar partij het CDU. Als de huidige trend doorzet, zouden er volgens haar 19.200 nieuwe besmettingen per dag bij kunnen komen.

„De lokale besmettingshaarden moeten zeer duidelijk tegen worden gegaan, anders hebben wij met kerst dezelfde cijfers als in Frankrijk”, zei de bondskanselier. Ze noemt de besmettingsaantallen in Europa zorgwekkend en ze zegt dat Duitsland er alles aan moet doen om te voorkomen dat het aantal besmettingen in het land exponentieel toeneemt.

Merkel zou van plan zijn dinsdag via een videoconferentie passende maatregelen te bespreken met de minister-president. „We moeten prioriteiten stellen, namelijk de economie gaande houden, en scholen en kinderdagverblijven open houden.”