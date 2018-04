Merkel bezoekt Trump eind deze maand

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft eind deze maand in Washington een ontmoeting met Donald Trump. Dat heeft diens woordvoerder donderdag bevestigd tijdens een bezoek van de Amerikaanse president aan West Virginia. Volgens een regeringsfunctionaris is dat overleg op 27 april. Drie dagen eerder is de Franse president Emmanuel Macron te gast in het Witte Huis.

Naar verwachting zullen in de gesprekken de handelsbetrekkingen tussen de VS en Europese Unie en de Amerikaanse importheffingen aan de orde komen, maar ook de nucleaire deal met Iran. Daarover verschillen de meningen. Half mei staat in de VS een evaluatie van de atoomafspraken met Iran op het programma. Trump lijkt van zins de overeenkomst op te zeggen. Merkel en Macron zouden hem graag op andere gedachten willen brengen.