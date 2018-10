Merkel bezoekt holocaustmuseum Yad Vashem

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft donderdagmorgen een krans gelegd in de Gedenkhal van Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem. Merkel kwam woensdagavond in Israël aan voor een officieel bezoek

De bondskanselier zal overleg met de Israëlische premier Netanyahu voeren over een verbetering van de betrekkingen. Vermoedelijk zullen ook gevoelige onderwerpen zoals de dreiging van Iran en het Israëlische nederzettingenbeleid aan de orde komen.

Merkel zal ook het Israel Museum in Jeruzalem bezoeken en een eredoctoraat in ontvangst nemen van de Universiteit van Haifa.