Merkel besluit met deelstaten over coronabeperkingen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten besluiten dinsdag over het wel of niet verlengen van de beperkende maatregelen die in Duitsland sinds 22 maart van kracht zijn. Het land heeft nog steeds te maken met oplopende aantallen patiënten en sterfgevallen maar de toenames vlakken af.

Hoewel de deelstaten niet allemaal dezelfde beperkingen hebben, zijn er landelijke richtlijnen. Onder andere moet de bevolking zo veel mogelijk binnenblijven en bijeenkomsten zijn verboden.

De beperkende maatregelen gelden tot 19 april, het einde van de paasvakantie. Voorzichtig wordt hier en daar al gesproken over versoepeling. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei eerder voorzichtige stappen richting een landelijke versoepeling voor mogelijk te houden.