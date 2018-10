Merkel belt koning Salman over Khashoggi

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Saudische koning Salman telefonisch laten weten de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi „ten scherpste te veroordelen”. Volgens een woordvoerder heeft ze donderdagavond in het gesprek „een snelle, heldere en geloofwaardige toelichting” geëist. Riyad moet de daders ter verantwoording roepen.

Merkel heeft ook gezegd dat „Duitsland in het kader van de ontwikkelingen in deze zaak bereid is met internationale partners gepaste maatregelen te nemen.” Ten aanzien van de humanitaire situatie in Jemen riep ze Saudi-Arabië op alles in het werk te stellen hulpverleners zo snel mogelijk toe te laten in het crisisgebied.

Koning Salman had donderdag volgens het Saudische staatspersbureau ook Vladimir Poetin aan de lijn om de Russische president bij te praten over het onderzoek naar de moord op Khashoggi. Hij beloofde Poetin dat de Saudische regering vastbesloten is de schuldigen verantwoordelijk te stellen en ervoor te zorgen dat ze hun straf niet zullen ontlopen.