Merkel belooft werk voor iedereen in 2025

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil in het volgende decennium volledige werkgelegenheid in haar land. Dat is de belangrijkste belofte van het verkiezingsprogramma van de christendemocratische CDU, de partij waar zij de lijst van aanvoert bij de Bondsdagverkiezingen die op 24 september worden gehouden.

Merkel beschouwt een werkloosheidspercentage van 3 als volledige werkgelegenheid. Op dit moment zit in Duitsland 5.5 procent van de beroepsbevolking zonder werk. De laatste keer dat de werkloosheid in Duitsland op 3 procent lag, was in het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Andere punten in het programma van de CDU, die traditiegetrouw zal optrekken met de Beierse zusterpartij CSU, zijn een belastingverlaging ter waarde van 15 miljard euro, de bouw van 1,5 miljoen appartementen en woningen en 15.000 extra agenten verspreid over het land.