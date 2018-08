Merkel belooft Niger meer steun

Duitsland gaat Niger meer ontwikkelingshulp leveren en steunen in de strijd tegen terrorisme, als dank voor de samenwerking bij het terugdringen van de illegale migratie uit Afrika. Bonskanselier Angela Merkel zegde dat president Mahamadou Issoufou, op bezoek in Brandenburg, woensdag toe.

De Duits regering zal zich inzetten om de Sahel-regio „krachtige internationale volmachten” te bezorgen. Duitsland krijgt in 2019 weer een zetel in de VN-Veiligheidsraad. Issoufou, die ook nu al goed meewerkt, is een sleutelfiguur om illegale migranten tegen te houden en Afrikaanse mensensmokkelaars aan te pakken.

Niger is een belangrijk transitieland voor gelukzoekers die over de Middellandse Zee naar Europa willen. De regering heeft, zowel onder druk als in ruil voor steun, de doorreis naar Libië al aanzienlijk moeilijker gemaakt. De EU stelt daarom tot 2020 een miljard euro beschikbaar voor de economische ontwikkeling.